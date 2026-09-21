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21 сентября, 07:19

Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в доме в Иркутской области

Фото: МАХ/"Прокуратура Иркутской области"

В поселке Янталь Иркутской области при пожаре в жилом доме погибли четыре человека, включая ребенка. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Уточняется, что в результате пожара погибли 9-летний мальчик, его отец, бабушка и дедушка. Прокуратура Усть-Кута организовала проверку и взяла на контроль установление обстоятельств возгорания в доме.

Следственное управление СК России по Иркутской области возбудило уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам").

Ранее в селе Струговка Приморского края произошел пожар в школьной лаборатории. До прибытия пожарных расчетов из здания были эвакуированы 106 человек, включая 86 детей. Огонь был ликвидирован на площади около 15 квадратных метров.

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