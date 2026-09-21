Биолог Сафонов: снегири появятся в Москве в конце октября – начале ноября

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Снегири массово прилетят в Москву в конце октября – начале ноября при наступлении устойчивых холодов. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал биолог Дмитрий Сафонов.

Биолог пояснил, что эти птицы являются кочующими. Гнезда они строят, как правило, в хвойных лесах. С наступлением холодов им начинает не хватать пищи, поэтому они и прилетают в города, где в парках есть кормушки, боярышник и рябина.

Сафонов добавил, что снегирей чаще можно услышать, а не увидеть, так как сидят они обычно на верхушках деревьев. По его словам, птицы уже появились в Москве и Подмосковье и готовятся к зимовке, но пока они малозаметны.

Чтобы увидеть снегирей, специалист посоветовал отправиться в парк "Лосиный остров", Битцевский лес или Измайловский парк.

Ранее Сафонов рассказал, что активность клещей снижается с наступлением устойчивых холодов – при падении температуры почвы ниже плюс 5 градусов. При относительно теплой осени они могут полностью исчезнуть только в конце ноября.