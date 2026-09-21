Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 сентября, 08:56

Город
Главная / Новости /

Биолог Сафонов: снегири появятся в Москве в конце октября – начале ноября

Москвичам рассказали, когда прилетят снегири

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Снегири массово прилетят в Москву в конце октября – начале ноября при наступлении устойчивых холодов. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал биолог Дмитрий Сафонов.

Биолог пояснил, что эти птицы являются кочующими. Гнезда они строят, как правило, в хвойных лесах. С наступлением холодов им начинает не хватать пищи, поэтому они и прилетают в города, где в парках есть кормушки, боярышник и рябина.

Сафонов добавил, что снегирей чаще можно услышать, а не увидеть, так как сидят они обычно на верхушках деревьев. По его словам, птицы уже появились в Москве и Подмосковье и готовятся к зимовке, но пока они малозаметны.

Чтобы увидеть снегирей, специалист посоветовал отправиться в парк "Лосиный остров", Битцевский лес или Измайловский парк.

Ранее Сафонов рассказал, что активность клещей снижается с наступлением устойчивых холодов – при падении температуры почвы ниже плюс 5 градусов. При относительно теплой осени они могут полностью исчезнуть только в конце ноября.

Жители ТиНАО заметили фламинго в пруду

Читайте также


животныегород

Остеопаты для животных зарабатывают миллионы в РФ

Однако эксперты отметили, что после подобных процедур животное рискует получить травму или даже умереть

Читать
закрыть

Чем опасен зарубежный тренд борьбы с экземой?

Девушки, которые пытаются таким образом избавиться от акне, могут сделать только хуже

Читать
закрыть

Россияне начали скупать кнопочные телефоны ради "цифрового детокса"

Подобные девайсы прозвали "мобильниками выходного дня"

Эксперты уверены: покупку кнопочных телефонов можно назвать формой социального протеста

Читать
закрыть

Стоит ли ждать повторного бабьего лета в Москве?

Эксперты уточняют: последний день бабьего лета ожидается в Москве 21 сентября

На текущей неделе осень "постареет за считаные дни"

Читать
закрыть

Банки ужесточили проверки расходов потенциальных банкротов

Кредиторы смотрят повседневные траты от поездок на такси и заказов еды до дорогих путешествий

Цель – выяснить, располагает ли заемщик реальными средствами для погашения задолженности

Читать
закрыть

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика