В Москве прошло торжественное открытие памятника Юрию Лужкову

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Памятник бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову открыли в Большом Сухаревском переулке в день 90-летия со дня его рождения. Об этом сообщает ТАСС.

На торжественной церемонии присутствовали председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников, патриарший наместник Московской митрополии, митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, вдова Лужкова Елена Батурина и скульптор Салават Щербаков, народный художник России и автор памятника. Отмечается, что митрополит Павел выступил с обращением от имени Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Батурина поблагодарила пришедших почтить память ее мужа. Она рассказала, что при обсуждении будущего монумента было решено сделать его простым и лишенным пафоса, "добрым, московским" – таким, каким, по ее словам, был сам Лужков.

Бывший мэр изображен с вытянутой вперед рукой – жест располагает к ответному рукопожатию. На вопрос о том, стоит ли пожимать руку памятнику или лучше не прикасаться к ней, ответил Щербаков.

"Я думаю, как будет, так будет. Природа, люди – это естественно", – сказал скульптор.

Щербаков добавил, что в композиции использовали два материала – бронзу и гранит. Из бронзы изготовлены фигура Лужкова, надпись "Мэру Москвы Юрию Михайловичу Лужкову" и карта столицы. Гранитным сделали амфитеатр, предназначенный для того, чтобы люди могли сидеть, отдыхать и общаться.

По словам Щербакова, Батурина участвовала в работе над памятником. Вместе они стремились создать монумент, который был бы добрым, не пафосным и не величественным.

Юрий Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992 по 2010 год. Он умер 10 декабря 2019 года в возрасте 83 лет.

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