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11 сентября, 12:49

Город

В Люблине открыли обновленный сквер имени летчика-истребителя Александра Авдеева

Фото: Григорий Матвеев

В районе Люблино на юго-востоке Москвы открыли обновленный сквер имени Героя Советского Союза, летчика-истребителя Александра Авдеева. В торжественной церемонии принял участие заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой.

В церемонии также участвовали кадеты, курсанты, жители района и представители районной управы. Они почтили память героев минутой молчания и возложили цветы к монументу летчику. Также развернули большой российский триколор, а военный ансамбль исполнил музыкальные композиции.

"При благоустройстве особое внимание уделено мемориальной части территории: отремонтированы памятные композиции и монумент Александру Авдееву", – добавил Толстой.

Общая площадь благоустроенной территории составляет 2,6 гектара. В сквере обустроили два детских игровых комплекса с резиновым покрытием и спортивную зону с уличными тренажерами, реконструировали площадку для выгула собак.

Специалисты также восстановили газоны, высадили деревья и кустарники, обновили пешеходные маршруты, установили скамейки и малые архитектурные формы. На всей территории модернизировали освещение и смонтировали систему видеонаблюдения.

Кроме того, в Люблине продолжается плановый ремонт дворовых досуговых площадок: всего обновление затрагивает 25 детских и 13 спортивных. Большинство из них уже готовы, например полностью завершены работы на Краснодарской улице. Сейчас специалисты обустраивают локации на Совхозной улице и в нескольких дворах на Ставропольской.

Авдеев родился на территории современной Тамбовской области, но юность провел в Люблине. Он окончил Борисоглебскую военную авиационную школу, затем работал слесарем на Люблинском литейно-механическом заводе. С первых дней Великой Отечественной войны Авдеев был на фронте.

К началу 1942 года на его счету было 189 боевых вылетов и семь сбитых самолетов противника. После того как его истребитель сбили под Ленинградом, он несколько месяцев провел в госпитале, но вернулся в строй.

12 августа 1942 года в воздушном бою под Воронежем он пошел на таран вражеского самолета и погиб. За этот подвиг в феврале 1943 года ему присвоили посмертное звание Героя Советского Союза. Память о его подвиге сохраняется: сквер на Ставропольской улице заложили в 1960 году, а памятник летчику открыли в мае 1965 года.

Ранее в столичном районе Кунцево на аллее 11 Героев Саперов появилась многофункциональная спортивно-игровая территория, которую вписали в существующую зеленую зону. Пространство разделили на несколько площадок и связали между собой сетью новых пешеходных маршрутов. Здесь полностью переделали дорожно-тропиночную сеть.

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