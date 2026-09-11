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11 сентября, 17:57

Шоу-бизнес

Алла Пугачева впервые приехала в Турцию

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/maxgalkinru (Максим Галкин признан иноагентом в РФ)

Российская певица Алла Пугачева впервые посетила Турцию. Она находится в Стамбуле со своим супругом, артистом Максимом Галкиным (признан в РФ иноагентом). Информация о поездке появилась в его аккаунте в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

На опубликованном видео юморист спрашивает жену, впечатляют ли ее виды города.

"Шикарные виды. Никогда не была в Турции. Первый раз здесь", – ответила певица.

Ранее СМИ писали, что Пугачева перенесла операцию по замене тазобедренного сустава. Артистку увидели с тростью на закрытии фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala. При этом исполнительница прихрамывала. Сама она уточнила, что упала, сломала ногу и тазобедренный сустав.

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