11 сентября, 17:57Шоу-бизнес
Алла Пугачева впервые приехала в Турцию
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/maxgalkinru (Максим Галкин признан иноагентом в РФ)
Российская певица Алла Пугачева впервые посетила Турцию. Она находится в Стамбуле со своим супругом, артистом Максимом Галкиным (признан в РФ иноагентом). Информация о поездке появилась в его аккаунте в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).
На опубликованном видео юморист спрашивает жену, впечатляют ли ее виды города.
"Шикарные виды. Никогда не была в Турции. Первый раз здесь", – ответила певица.
Ранее СМИ писали, что Пугачева перенесла операцию по замене тазобедренного сустава. Артистку увидели с тростью на закрытии фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala. При этом исполнительница прихрамывала. Сама она уточнила, что упала, сломала ногу и тазобедренный сустав.