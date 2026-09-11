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11 сентября, 20:16

Шоу-бизнес

Снимавшую лежа на дороге тренд блогера доставили в полицию в Дагестане

Фото: телеграм-канал "Нетипичная Махачкала © | Дагестан"

Сотрудники полиции Махачкалы доставили в отделение блогера, которая ради контента легла на проезжую часть одной из улиц города. Об этом в телеграм-канале сообщила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.

36-летняя девушка, имя и фамилия которой не называются, сняла видео, лежа на дорожной зебре и держа телефон в руках. Гариева отметила, что вопрос о том, что ей вменять и как фиксировать такой случай, оказался непростым.

На опубликованном в канале Гариевой видео блогер заявила, что хотела повторить тренд, и призвала молодежь не делать так же, "потому что это опасно".

Ранее блогеров Майка и Яника забрала полиция Ташкента перед началом фан-встречи, на которую пришло много поклонников. В результате фанатам пришлось некоторое время ждать кумиров, пока с ними разговаривали правоохранители.

Причиной задержания стали ограничения на массовые мероприятия в Узбекистане в связи с мерами безопасности, введенными из-за чемпионата мира по футболу.

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