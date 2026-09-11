МВД объявило в розыск экс-министра связи и массовых коммуникаций РФ Никифорова

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МВД России объявило в розыск бывшего министра связи и массовых коммуникаций России Николая Никифорова. Соответствующая информация указана в базе данных ведомства.

"Никифоров Николай Анатольевич. <...> Разыскивается по статье УК", – написано в базе.

Ранее журналисты сообщали, что Никифорову заочно предъявили обвинение по делу о финансовой пирамиде "Финико". Утверждалось, что экс-министр подозревается в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Потерпевшими признаны около восьми тысяч человек, а сумма ущерба оценивается примерно в пять миллиардов рублей.

До этого МВД объявило в розыск актера Семена Трескунова (признан в РФ иноагентом). Он разыскивается по уголовной статье, однако нет информации, по какой именно. СМИ предполагали, что речь идет о нарушении правил деятельности иностранного агента.