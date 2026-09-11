Силы ПВО сбили 67 украинских дронов над Россией за 11 сентября

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Российские средства ПВО в течение 11 сентября сбили 67 украинских беспилотников самолетного типа над регионами страны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, перехват и уничтожение целей проводились в период с 08:00 до 20:00. Дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Самарской и Тульской областей, а также над Пермским краем, Удмуртией, Крымом и акваторией Черного моря.

В ночь на 11 сентября более 90 БПЛА и ракет уничтожили в Ростовской области. Атаки отразили в Таганроге, Новошахтинске и других населенных пунктах.

В частности, в Миллеровском районе из-за падения фрагментов дронов повреждения получили 10 частных домов и хозпостройки, среди людей пострадавших нет. В Тарасовском районе обломки беспилотников спровоцировали возгорание сухой травы.