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02:41

Спорт

Россиянин Хачанов уступил Звереву в полуфинале US Open

Фото: AP Photo/Frank Franklin II

Российский теннисист Карен Хачанов завершил выступление на Открытом чемпионате США (US Open), проиграв в полуфинале немцу Александру Звереву. Турнир проходит в Нью-Йорке.

Матч завершился со счетом 6:3, 7:6 (9:7), 7:6 (8:6) в пользу Зверева, посеянного под первым номером. Хачанов выступал без номера посева.

В финале Зверев встретится с победителем матча между американцами Беноном Шелтоном (восьмой номер посева) и Фрэнсисом Тиафо (одиннадцатый номер).

Для Хачанова этот полуфинал стал третьим на турнирах Большого шлема. Ранее он доходил до этой стадии на Открытом чемпионате США в 2022 году и Открытом чемпионате Австралии в 2023-м, но оба раза уступал в шаге от финала.

Ранее стало известно, что белорусская теннисистка Арина Соболенко и уроженка Москвы Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, вышли в финал Открытого чемпионата США (US Open).

В полуфинале первая ракетка мира Соболенко обыграла американку Джессику Пегулу со счетом 7:5, 6:2. Матч продлился 1 час 20 минут. Во втором полуфинале Рыбакина обошла американку Кори Гауфф, занимающую четвертый номер рейтинга WTA. Встреча продолжалась 2 часа 9 минут и завершилась со счетом 3:6, 6:4, 6:4.

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