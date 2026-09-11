УМВД: автобус столкнулся с лесовозом под Архангельском во время обгона

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Предварительной причиной смертельного ДТП, произошедшего на 1 180-м километре автодороги М-8 "Холмогоры" в Архангельской области, стал обгон микроавтобуса и столкновение со встречным лесовозом. Об этом сообщила пресс-служба УМВД региона.

"Микроавтобус, выполняя обгон легкового автомобиля, допустил столкновение со следовавшим во встречном направлении лесовозом", – пояснили в ведомстве.

По предварительным данным, погибли 12 человек, еще 8 пострадали. Пятеро сейчас находятся в тяжелом состоянии, еще трое – в крайне тяжелом, уточняет ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав. На месте ЧП работают 9 бригад скорой медицинской помощи, включая реанимационные.

В следственном управлении СК России по региону в MAX добавили, что следователи уже устанавливают причины ДТП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Авария произошла в Холмогорском районе вечером 11 сентября. На дороге столкнулись микроавтобус, "КамАЗ" и легковой автомобиль. Известно, что среди погибших есть ребенок.

Ранее три человека погибли в результате столкновения легковушки и автобуса в Курской области. ДТП произошло на 21-м километре автодороги Фатеж – Дмитриев Железногорского района.