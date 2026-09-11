Четыре человека пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Балашихе

Фото: MAX/"Прокуратура Московской области"

Четыре человека пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика в Балашихе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Авария произошла утром 11 сентября на шоссе Энтузиастов, в районе дома № 12. По данным ведомства, столкнулись автобус АО "Мострансавто", следовавший по маршруту № 886, и грузовой автомобиль. Общественный транспорт в этот момент выезжал с остановочного пункта.

В результате ДТП пострадали четыре человека, трое из них госпитализированы в состоянии средней тяжести. В частности, двое были доставлены в Ногинскую больницу, а один – в Балашихинскую. Еще один гражданин, который получил травмы, отказался от госпитализации. Погибших нет.

В министерстве напомнили, что пассажиры АО "Мострансавто" могут получить страховку в соответствии с законом об обязательной гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами.

Ранее массовое ДТП с маршрутным такси произошло на 18-м километре автодороги М-7 "Волга" в Балашихе. Утром 11 сентября маршрутка столкнулась с пятью машинами. За медицинской помощью обратились два человека.

