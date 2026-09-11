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11 сентября, 12:47

Мэр Москвы

Собянин рассказал о новых высокотехнологичных производствах Москвы

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве продолжается активное строительство промышленных объектов. За последнее время в городе открылись и анонсированы несколько крупных проектов в сфере электроники и фармацевтики, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Компания "Элемент-Технологии" организовала серийный выпуск силовой электроники полного цикла. Это первый в России проект такого уровня: вся производственная цепочка замкнута внутри страны. Промышленный комплекс оснащен новейшим оборудованием, часть которого разработана специально под предприятие.

Продукция отвечает мировым стандартам и найдет применение в ИТ-инфраструктуре, автомобилестроении, дата-центрах, системах искусственного интеллекта и зарядной инфраструктуре. В 2026 году компания намерена выпустить около 800 силовых модулей мощностью 40 киловатт для зарядных станций, которые будут установлены в различных регионах страны. Это даст возможность ускорить развитие сети быстрых зарядных станций для электротранспорта и обеспечить дата-центры надежными источниками питания.

Кроме того, завершено строительство фармацевтического завода ООО "Артселленс". Предприятие будет выпускать инновационные биотехнологические препараты для лечения онкологических, аутоиммунных и других заболеваний, в том числе препараты для иммунотерапии рака – ниволумаб и пембролизумаб.

Ежегодно мощности позволяют выпускать до 750 тысяч флаконов готовой продукции. Это даст возможность заместить импортные аналоги и обеспечить больше пациентов современными препаратами. На заводе создадут свыше 300 рабочих мест, запуск намечен на 2027 год.

Среди недавно появившихся в столице производств – "Иксэлектроникс", где осуществляется полный цикл выпуска электронных плат для различных отраслей, "Полет", выпускающий электродвигатели, аккумуляторные батареи и комплектующие для роботизированных систем, а также опытно-конструкторское бюро "Булат", разрабатывающее лазерное оборудование для сварки, резки, гравировки и очистки.

Продукция "Булата" работает более чем в 30 странах, в России ее используют крупные предприятия и научные организации, включая Первый МГМУ имени И. М. Сеченова, Институт нанотехнологий микроэлектроники РАН и Московский авиационный институт.

Компания "Велфарм-М" завершает строительство второй очереди завода для полного цикла производства инновационных препаратов для лечения онкологических, гормональных, эндокринных и аутоиммунных заболеваний. В комплексе будет 26 технологических линий, где планируют выпускать более 150 наименований лекарств, свыше 70% из которых входят в перечень жизненно необходимых и важнейших.

Продукция будет поставляться в Москву, регионы и другие страны. На предприятии создадут 1,2 тысячи рабочих мест. Строительная готовность объекта составляет 80%, запуск запланирован на 2028 год.

Ранее компания "Некс-Т" под брендом NexTouch, резидент ОЭЗ "Технополис "Москва", начала выпускать двусторонние информационные табло с жидкокристаллическими экранами. Их используют для навигации, а информация на дисплеях может обновляться в реальном времени.

В основе оборудования – собственные ЖК-модули, изготовленные в Москве. Инженеры предприятия адаптировали дисплеи для эксплуатации в сложных условиях: при вибрациях, перепадах температур и повышенных нагрузках.

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