Лебедев увидел в свадьбе Мизулиной и Shaman продуманный пиар-ход

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев предположил, что свадьба главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной и заслуженного артиста России Shaman могла стать результатом тщательно продуманной пиар-кампании. Своим мнением он поделился в шоу Карена Адамяна "50 вопросов".

Лебедев отметил, что союз двух известных персон способен вызвать огромный интерес у молодой аудитории и привлечь большое количество внимания, а сочетание этих имен само по себе выглядит как мощный информационный повод. Дизайнер считает, что подобное событие мог бы специально придумать даже очень сильный продюсер, если бы оно не произошло само собой.

Блогер также сравнил реакцию публики на свадьбу Мизулиной и Shaman с ажиотажем вокруг брака певицы Аллы Пугачевой и народного артиста Филиппа Киркорова. По его словам, это был последний сопоставимый по масштабу случай, когда свадьба знаменитостей стала настолько заметным событием.

Ранее Лебедев высказался о доносах в России. По его мнению, люди, которые пишут заявления на других, наносят вред стране. Комментируя ситуацию с рэпером Алишером Моргенштерном (признан в РФ иноагентом), блогер заявил, что тот из-за действий доносчиков покинул страну, хотя мог бы оставаться российским музыкантом.

Дизайнер также выразил сожаление в связи с тем, что государство, по его мнению, не предпринимает мер для борьбы с доносчиками и не контролирует их деятельность.