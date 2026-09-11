Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 сентября, 18:41

Шоу-бизнес

Лебедев увидел в свадьбе Мизулиной и Shaman продуманный пиар-ход

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев предположил, что свадьба главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной и заслуженного артиста России Shaman могла стать результатом тщательно продуманной пиар-кампании. Своим мнением он поделился в шоу Карена Адамяна "50 вопросов".

Лебедев отметил, что союз двух известных персон способен вызвать огромный интерес у молодой аудитории и привлечь большое количество внимания, а сочетание этих имен само по себе выглядит как мощный информационный повод. Дизайнер считает, что подобное событие мог бы специально придумать даже очень сильный продюсер, если бы оно не произошло само собой.

Блогер также сравнил реакцию публики на свадьбу Мизулиной и Shaman с ажиотажем вокруг брака певицы Аллы Пугачевой и народного артиста Филиппа Киркорова. По его словам, это был последний сопоставимый по масштабу случай, когда свадьба знаменитостей стала настолько заметным событием.

Ранее Лебедев высказался о доносах в России. По его мнению, люди, которые пишут заявления на других, наносят вред стране. Комментируя ситуацию с рэпером Алишером Моргенштерном (признан в РФ иноагентом), блогер заявил, что тот из-за действий доносчиков покинул страну, хотя мог бы оставаться российским музыкантом.

Дизайнер также выразил сожаление в связи с тем, что государство, по его мнению, не предпринимает мер для борьбы с доносчиками и не контролирует их деятельность.

Читайте также


шоу-бизнес

Почему уход за кожей может покалечить детей?

Пилинги, эссенции и 10-ступенчатые схемы ребенку не нужны – они, наоборот, могут навредить

Читать
закрыть

Сколько москвичи готовы платить за няню в 2026 году?

Высокий спрос на нянь объясняется сезонностью

Около 8% российских семей согласны отдавать за услуги няни до половины дохода одного из родителей

Читать
закрыть

Хозяевам погибших после вакцины "Мультикан-8" собак предложили деньги

При этом связь между смертью питомцев и препаратом на данный момент не установлена

По мнению пострадавших, речь может идти о выплатах в 200–300 тысяч рублей

Читать
закрыть

Почему современные дети хуже читают и считают?

Детям тяжело находить главную мысль и сопоставлять данные из разных источников

Эксперты уверены: всеми виной развитие высоких технологий

Читать
закрыть

Россиян за деньги учат ненавидеть женщин и принуждать к сексу

Суть курсов сводится к отработке скриптов

Эксперты уточняют: с точки зрения закона сейчас это не наказуемо

Читать
закрыть

Стоит ли покупать новые iPhone в России?

Модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получили довольно скромный апгрейд

Эксперты уверены: девайс хороший, но уникальным его назвать нельзя

Читать
закрыть

Девушка обвинила сотрудника Nebar в домогательствах при приеме на работу

В частности, ее попросили сняться в нижнем белье и приехать на встречу в апартаменты

В подобных ситуациях эксперты советуют соискателям не продолжать коммуникацию

Читать
закрыть

Пара решила преодолеть пешком 9 тысяч километров через всю страну

Влюбленные бросили вызов нейросети

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика