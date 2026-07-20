Лебедев раскритиковал родителей, которые не хотят делать детям прививки

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Дизайнер и блогер Артемий Лебедев в своем обзоре новостей в соцсети "ВКонтакте" подверг критике людей, которые отказываются делать прививки своим детям. Он счел их опасными для будущего страны.

Лебедев таким образом прокомментировал историю женщины из США. Жительница Айдахо после смерти своих детей говорила, что причиной всему стали прививки. Однако позже ей предъявили обвинение в убийстве несовершеннолетних.

"Люди, которые не поставят прививку своим детям, – вот это настоящие люди, с которыми нужно бороться", – подчеркнул дизайнер.

Ранее Лебедев раскритиковал своего 22-летнего подписчика из Москвы. Молодой человек признался, что к своим годам уже стал миллионером и потерял интерес к жизни. Блогер заявил, что парень "с жиру бесится", и рекомендовал ему пешком отправиться на Байкал.