02:27Общество
В РФ доработают механизм применения беспилотников при осмотре места происшествия
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Минцифры РФ совместно с профильными ведомствами подготовило проект доктрины по борьбе с киберпреступлениями, предполагающий расширение технологических возможностей для следствия. Документ был опубликован на сайте ведомства.
Одним из ключевых нововведений станет модернизация процедуры осмотра мест происшествий. В проекте предлагается усовершенствовать механизм применения средств видео-конференц-связи, в том числе с задействованием беспилотников.
Предполагается, что такой формат будет использоваться для проведения отдельных следственных действий в ситуациях, когда традиционное присутствие на месте создает угрозу жизни или здоровью участников процесса.
Помимо этого, доктрина предусматривает создание новой системы криминалистического учета, основанной на работе с цифровым следом. Речь идет о сборе, хранении и обработке данных, а также о разработке специализированного аналитического программного обеспечения для проведения судебных компьютерно-технических экспертиз и исследований.
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