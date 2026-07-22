В РФ доработают механизм применения беспилотников при осмотре места происшествия

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Минцифры РФ совместно с профильными ведомствами подготовило проект доктрины по борьбе с киберпреступлениями, предполагающий расширение технологических возможностей для следствия. Документ был опубликован на сайте ведомства.

Одним из ключевых нововведений станет модернизация процедуры осмотра мест происшествий. В проекте предлагается усовершенствовать механизм применения средств видео-конференц-связи, в том числе с задействованием беспилотников.

Предполагается, что такой формат будет использоваться для проведения отдельных следственных действий в ситуациях, когда традиционное присутствие на месте создает угрозу жизни или здоровью участников процесса.

Помимо этого, доктрина предусматривает создание новой системы криминалистического учета, основанной на работе с цифровым следом. Речь идет о сборе, хранении и обработке данных, а также о разработке специализированного аналитического программного обеспечения для проведения судебных компьютерно-технических экспертиз и исследований.

Ранее Росрыболовство получило право использовать БПЛА для инспекций. Главное условие – использование дронов не должно нарушать законодательство о государственной тайне.

В список задач воздушного мониторинга входит выявление незаконного строительства в береговой зоне, слива сточных вод, использования запрещенных средств лова.