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22 июля, 09:38

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Дизайнер Субботин предложил изобразить эмодзи-москвича слегка озадаченным интровертом

Дизайнер предположил, как мог бы выглядеть эмодзи-москвич

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Эмодзи-москвич должен выглядеть как слегка озадаченный интроверт с кофе и в наушниках. Таким мнением в беседе с Агентством "Москва" поделился руководитель онлайн-кампуса и профиля "Коммуникационный дизайн. Онлайн" в Школе дизайна НИУ ВШЭ Ярослав Субботин.

По его словам, персонаж должен быть одет просто, дорого и так, будто это вышло случайно: темное пальто, шарф, удобные кроссовки. Цвета – графитовый, черный, темно-синий. В руке у аватара должен быть телефон, в ушах – наушники, а рядом с ним чашка кофе.

"Все необходимое, чтобы не разговаривать с окружающими и при этом оставаться в центре событий", – пояснил Субботин.

Он уточнил, что лицо эмодзи должно быть спокойным, но слегка озабоченным: аватар либо опаздывает, либо уже опоздал, либо только что понял, что приехал не на ту станцию.

При этом эмодзи-москвич должен немного улыбаться. По мнению дизайнера, это выражение должно означать, что он простоял час в пробке на Садовом кольце или на МКАД, но "день идет по плану".

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