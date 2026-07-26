Аэропорт Внуково сообщил о сбое в системе обработки багажа

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Сбой в работе системы обработки багажа фиксируется в аэропорту Внуково с ночи. Проблемы рассчитывают решить к вечеру, сообщила пресс-служба гавани.

"Мы уже привлекли подрядчика к решению данной проблемы. Кроме того, к распределению багажа мы подключили дополнительные силы из числа сотрудников", – указано в сообщении.

В аэропорту подчеркнули, что с багажом пассажиров, которые прибыли во Внуково, проблем почти нет, однако сбой пока еще полностью не устранен.

"Мы работаем над ее устранением. Ситуация уже лучше", – говорится в сообщении.

Пассажирам также сообщили, что не все задержки рейсов происходят из-за проблем с обработкой багажа.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что в здравпункт аэропорта Домодедово обратился пассажир с жалобой на укус клопа. По его словам, инцидент произошел во время использования массажного кресла в зале ожидания на втором этаже.

После этого в аэропорту связались с арендаторами, которым принадлежат массажные кресла в терминале. Им указали на недопустимость оказания услуг ненадлежащего качества и рекомендовали увеличить частоту обработки.

