В ГД предложили давать многодетным семьям по 1 млн руб вместо земельного участка

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В России следует закрепить на федеральном уровне право многодетных семей на денежную компенсацию в размере 1 миллиона рублей вместо бесплатного земельного участка. С соответствующей инициативой выступил лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении агентства.

В настоящее время по закону семьи с тремя и более детьми могут бесплатно получить земельный участок. При этом регионы вправе предусматривать и другие меры поддержки вместо него.

Однако, как отмечается в пояснительной записке к проекту, предлагается закрепить возможность выплаты денежной компенсации именно на федеральном уровне, чтобы сделать эту меру доступной для всех многодетных семей.

По словам Миронова, федеральное закрепление такой компенсации направлено на предоставление альтернативного способа реализации мер социальной поддержки многодетных семей.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам семьи, гендиректор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко предложил модернизировать программу материнского капитала путем введения выплаты для многодетных в размере 1 миллиона рублей.

По его мнению, при рождении второго ребенка выплату нужно назначать в том же размере, как если бы средства на первого ребенка не предоставлялись.