В Госдуме предложили сделать программу маткапитала бессрочной

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Программу материнского капитала необходимо преобразовать в бессрочную меру поддержки, а ее использование следует расширить. Соответствующую инициативу высказал председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в беседе с ТАСС.

Парламентарий напомнил, что данная программа действует в России с 2007 года. С этого момента ее неоднократно продлевали, в последний раз – до конца 2030-го.

"Нужно прекратить постоянные продления сроков программы. Маткапитал – самая эффективная мера в нашей демографии, в нем очень нуждаются наши семьи, эта программа должна стать постоянно действующей", – заявил депутат.

Вместе с тем Миронов указал на необходимость расширения возможностей использования материнского капитала. Он отметил, что многие семьи не готовы брать ипотеку, в связи с чем предложил тратить льготу на ремонт жилья или покупку отечественного автомобиля.

"На то, что людям нужно", – подчеркнул чиновник.

Еще одну инициативу, связанную с маткапиталом, ранее высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко. Он призвал увеличить его размер, ориентируясь на социальную норму жилья – 18 квадратных метров на человека.

Общественник уточнил, что нынешний маткапитал неэффективен. Его максимальный размер позволяет купить лишь 8 "квадратов", которые ниже соцнормы почти в 2,5 раза.