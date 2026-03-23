В ОП предложили повысить размер материнского капитала

В России необходимо увеличить размер материнского капитала, ориентируясь при этом на социальную норму жилья – 18 квадратных метров на человека. С таким предложением выступил председатель комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

По его словам, модернизация программы маткапитала давно назрела, так как снизилась ее эффективность, особенно если оценивать программу не в рублях, а в квадратных метрах жилья. В частности, при актуальных ценах на жилье даже на максимальный размер капитала можно приобрести в среднем 8 квадратных метров, тогда как социальная норма составляет 18 "квадратов", подчеркнул Рыбальченко.

Он отметил, что до 67% семей используют маткапитал, чтобы улучшить жилищные условия. В связи с этим необходимо оценивать его эффективность, прежде всего, исходя из стоимости квадратного метра.

"Если мы принимаем решение о том, что при рождении следующего ребенка должна быть обеспечена соответствующая государственная жилищная поддержка, то мы должны ориентироваться именно на социальный уровень обеспеченности жильем", – цитирует Рыбальченко РИА Новости.

Вместе с тем из подобной нормы рассчитываются жилищные субсидии, отметил эксперт. Он также заявил о необходимости повысить размер капитала как на второго, так и на третьего ребенка.

Ранее семьи в России получили возможность использовать материнский капитал для погашения ипотеки, выданной микрокредитными компаниями (МКК), полностью принадлежащими регионам. Регионы могут быть участниками только одной такой МКК, а средства семьи разрешено тратить на первоначальный взнос, погашение основного долга или процентов по кредиту.

В 2027 году максимальный размер материнского капитала в России может впервые превысить 1 миллион рублей. Реализация этого сценария напрямую зависит от сохранения текущих темпов индексации выплат.