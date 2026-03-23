23 марта, 04:57

Общество

В ОП предложили повысить размер материнского капитала

Фото: depositphotos/Bork

В России необходимо увеличить размер материнского капитала, ориентируясь при этом на социальную норму жилья – 18 квадратных метров на человека. С таким предложением выступил председатель комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

По его словам, модернизация программы маткапитала давно назрела, так как снизилась ее эффективность, особенно если оценивать программу не в рублях, а в квадратных метрах жилья. В частности, при актуальных ценах на жилье даже на максимальный размер капитала можно приобрести в среднем 8 квадратных метров, тогда как социальная норма составляет 18 "квадратов", подчеркнул Рыбальченко.

Он отметил, что до 67% семей используют маткапитал, чтобы улучшить жилищные условия. В связи с этим необходимо оценивать его эффективность, прежде всего, исходя из стоимости квадратного метра.

"Если мы принимаем решение о том, что при рождении следующего ребенка должна быть обеспечена соответствующая государственная жилищная поддержка, то мы должны ориентироваться именно на социальный уровень обеспеченности жильем", – цитирует Рыбальченко РИА Новости.

Вместе с тем из подобной нормы рассчитываются жилищные субсидии, отметил эксперт. Он также заявил о необходимости повысить размер капитала как на второго, так и на третьего ребенка.

Ранее семьи в России получили возможность использовать материнский капитал для погашения ипотеки, выданной микрокредитными компаниями (МКК), полностью принадлежащими регионам. Регионы могут быть участниками только одной такой МКК, а средства семьи разрешено тратить на первоначальный взнос, погашение основного долга или процентов по кредиту.

В 2027 году максимальный размер материнского капитала в России может впервые превысить 1 миллион рублей. Реализация этого сценария напрямую зависит от сохранения текущих темпов индексации выплат.

Материнский капитал в России могут разрешить тратить на покупку автомобиля

Читайте также


общество

Главное

К чему может привести игнорирование депрессии?

Запущенная клиническая депрессия может привести к изменениям в мозге

Может постепенно ухудшиться память и способность концентрироваться

Читать
закрыть

Внедрят ли "белый список" в работу домашнего интернета?

IT-отделам московских провайдеров поручили запустить систему в кратчайшие сроки

Однако в Минцифры эту информацию опровергли

Читать
закрыть

Как накажут депутата Самокиша за посты о смерти Чака Норриса?

В Госдуме могут рассмотреть вопрос о лишении мандата депутата

Самокиш может не пройти в новый созыв Госдумы

Читать
закрыть

Почему в Сети высмеивают когнитивное состояние Трампа?

Пользователи указывают на оговорки, ограниченный словарный запас и нестандартные шутки

Эксперты уверены: это можно соотнести с возрастом Трампа

Читать
закрыть

Могут ли предпочтения в музыке говорить об уровне IQ?

Любители меланхоличной музыки обладают более высокими когнитивными способностями

Однако психологи уверены: предпочтения связаны с личностными особенностями

Читать
закрыть

Как в России помогают студенческим семьям?

Студенческим семьям выплатят не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка

Семьи с детьми получают единое пособие и ряд других социальных гарантий

Читать
закрыть

Как бороться с лудоманией в России?

Минфин может объявить о легализации онлайн-казино в апреле 2026 года

Введение онлайн-казино в правовое поле станет дополнительным доходом для бюджета РФ

Читать
закрыть

Чем уникален день весеннего равноденствия 20 марта?

Сегодня день и ночь будут длиться по 12 часов на всей территории земного шара

Ежегодно день весеннего равноденствия начинается в разное время

Читать
закрыть

