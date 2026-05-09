09 мая, 10:36

Салютный дивизион МВО произвел 11 артиллерийских залпов на параде Победы

Салютный дивизион Московского военного округа (МВО) имени маршала артиллерии В. М. Михалкина произвел 11 артиллерийских залпов из 18 пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны в ходе парада Победы Москве. Об этом рассказали в пресс-службе МВО.

Военнослужащие совершили 50-километровый марш из пункта постоянной дислокации в поселке Ватутинки в столицу. Артиллерийские орудия были размещены на Васильевском спуске.

Командир салютного дивизиона МВО подполковник Андрей Иванов отметил, что с момента формирования салютный дивизион уже произвел несколько сотен тысяч артиллерийских залпов.

На Красной площади в Москве проходит парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем впервые не принимают участие военная техника и парадные расчеты суворовских, нахимовского училищ и кадетских корпусов. В составе пешей колонны по брусчатке Красной площади пройдут военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и родов войск ВС РФ.

Владимир Путин поздравил военнослужащих и всех россиян с Днем Победы. По словам президента, забота об отчизне объединяет всю Россию. Он также отметил, что граждане РФ свято чтят заветы и наследие солдат Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).

Путин назвал делом чести для россиян сохранение памяти о ВОВ. Он также назвал начало ВОВ одной из самых скорбных дат в истории России.

Для жителей и гостей города ко Дню Победы более 200 культурных площадок Москвы подготовили различные активности. Познакомиться с афишей мероприятий ко Дню Победы можно на специальной странице.

