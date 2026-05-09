Работу ВС РФ в зоне СВО показали на трансляции парада Победы в Москве

Работу Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) в зоне СВО показали на трансляции парада в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Также по брусчатке Красной площади прошел расчет военнослужащих – участников СВО, прибывших в столицу.

Бойцы пронесли знамена группировок войск, участвующих в спецоперации, и военных округов.

На Красной площади в Москве проходит парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В этом году в нем не принимают участие воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники.

Владимир Путин в ходе торжественного мероприятия поздравил военнослужащих и всех россиян с Днем Победы. По словам президента, забота об отчизне объединяет всю Россию. Он также отметил, что граждане РФ свято чтят заветы и наследие солдат Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), и назвал делом чести для россиян сохранение памяти о ВОВ.

Для жителей и гостей города ко Дню Победы более 200 культурных площадок Москвы подготовили различные активности.