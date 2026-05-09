Путин заявил, что Россия никогда не делила Победу на свою и чужую

Россия никогда не делила Победу на свою и чужую. Такое заявление Владимир Путин сделал во время торжественного приема в честь Дня Победы.

Президент напомнил, что народы Советского Союза внесли определяющий вклад в разгром нацизма. Именно поэтому, по словам Путина, Россия чтит действия всех воинов антигитлеровской коалиции, участников сопротивления, партизан и подпольщиков. Он добавил, что любовь к Родине является для россиян нравственным ориентиром.

"Людей разных возрастов и национальностей, мужчин и женщин, пожилых и юных вела через испытания вера в торжество справедливости, в право народов на суверенитет и самобытность и, конечно, любовь к Отечеству. Эти чувства и сегодня являются для нас духовным и нравственным ориентиром", – отметил Путин.

Кроме того, российский лидер указал, что Москву и ее союзников объединяет искреннее отношение к общей истории и ответственность за сохранение правды о Великой Отечественной войне (ВОВ). В контексте этой темы глава государства призвал пресекать попытки фальсификации истории Второй мировой войны и героизации нацистов.

"На их совести невыносимые страдания и гибель миллионов мирных жителей", – подчеркнул российский лидер.

Путин считает, что нужно не допустить оправдания геноцида граждан СССР и других преступлений нацистов, а также пересмотра итогов Нюрнбергского трибунала. Он напомнил, что предки завещали беречь и защищать мир.

По мнению президента РФ, архитектура многополярного мира должна опираться на нормы ООН, исходить из принципа равной и неделимой безопасности, а также учитывать культурно-цивилизационное разнообразие народов и их право самими определять свою судьбу, следовать традициям и заветам своих предков.

Глава государства также указал, что произошедшие в июне 1941 года события будут напоминать, к чему ведет слепая вера в превосходство и расизм, которые продемонстрировала нацистская Германия.

"Великий подвиг нашего многонационального народа, сокрушившего нацизм, является нерушимым символом мужества, примером истинного патриотизма", – отметил российский лидер.

Он заявил, что рад встречать День Победы в кругу друзей и надежных партнеров. Президент РФ, завершая свою речь, предложил поднять тост за поколение победителей, за торжество правды и справедливости, за дружбу и процветание стран и народов.

Ранее Путин и иностранные лидеры, которые прилетели в Москву на празднование Дня Победы, после парада на Красной площади возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. У Вечного огня президент РФ и зарубежные лидеры почтили память погибших воинов минутой молчания.

