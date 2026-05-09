В Кремле заявили о готовности принять делегацию США для переговоров по Украине

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление американского лидера Дональда Трампа о возможной отправке делегации США в Москву для проведения встречи по урегулированию конфликта на Украине, заявил, что столица готова принять американских переговорщиков.

Однако пресс-секретарь президента РФ уточнил, что пока конкретики по этому вопросу нет. Он также указал, что продление перемирия после 11 мая еще не обсуждалось.

Кроме того, Песков рассказал, что новый разговор Владимира Путина и Трампа пока не запланирован.

Ранее Трамп не только предложил не только отправить делегацию США в Москву для проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине, но и выступил за расширение режима прекращения огня за пределы периода с 9 по 11 мая.

Перемирие в зоне СВО по приказу Путина действует с 00:00 8 мая. Изначально сообщалось, что оно должно было продлиться до 10 мая. Однако Трамп предложил продлить перемирие до 11 мая, а также провести в этот период обмен пленными с Киевом по формуле "тысяча на тысячу".

Российская сторона согласилась на эти условия. Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что договоренность была достигнута во время телефонных контактов РФ и США, а также в ходе взаимодействия Вашингтона с Киевом. Он отметил, что инициатива идет в развитие разговора Путина и Трампа, который состоялся 29 апреля.

