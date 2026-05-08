Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

08 мая, 21:50

РФ согласилась на инициативу Трампа о продлении перемирия и обмене пленными

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская сторона согласилась на предложение американского лидера Дональда Трампа о перемирии с 9 по 11 мая, а также о проведении в этот период обмена пленными с Киевом по формуле "тысяча на тысячу". Об этом по поручению Владимира Путина сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, договоренность о перемирии была достигнута во время телефонных контактов РФ и США, а также в ходе взаимодействия Вашингтона с Киевом.

Ушаков отметил, что инициатива идет в развитие разговора Путина и Трампа, который состоялся 29 апреля. Дипломат напомнил, что во время беседы лидеры России и США вспомнили, что страны были союзниками в годы Второй мировой войны.

Помощник президента РФ также назвал важным то, что инициатива о перемирии и обмене пленными была приурочена к празднованию 81-й годовщины Победы над нацизмом.

Перемирие в зоне СВО началось с 00:00 8 мая. Изначально сообщалось, что оно должно было продлиться до 10 мая. Однако, по данным Минобороны РФ, Киев уже нарушил режим прекращения огня 1 630 раз. Ведомство предупредило, что в случае попыток Украины сорвать празднование Дня Победы российская армия нанесет массированный удар по Киеву.

