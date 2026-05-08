Словацкий премьер Роберт Фицо, прибыв в Москву для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 9 Мая, заявил, что в европейских странах отсутствует уважение к событиям Великой Отечественной войны (ВОВ). Его слова передает ТАСС.

Фицо считает, что в мире нет больше народа, который бы переживал и ощущал то, что произошло в 1941–1945 годах, так, как россияне. Поэтому он пожелал гражданам РФ сохранить это чувство, чтобы не повторить ситуацию Европы, где сейчас история "извращается".

Премьер Словакии также обратил внимание, что в скором времени ожидается еще один "юбилей" – 85-я годовщина нападения на Советский Союз. Он напомнил, что 22 июня 1941 года началась операция "Барбаросса".

"Это тоже хороший случай, чтобы вспомнить и обратить внимание. Пожелайте нам, уважаемые друзья, удачного визита", – добавил Фицо.

Помимо этого, он выразил радость по поводу того, что присутствует в Москве на праздновании Дня Победы и может отдать дань павшим солдатам Красной Армии.

"Я не имею никакой причины и повода комментировать то, как другие политики подходят к этому празднеству. Но у меня очень сильная причина, почему я здесь", – подчеркнул словацкий премьер.

Политик назвал неоспоримым фактом, что большой вклад в борьбу над фашизмом и в Победу в ВОВ внесли все народы Советского Союза, в том числе Россия. Он также выразил почет и уважение десяткам тысяч молодых солдат Красной Армии, которые пали при освобождении Словакии и Чехословакии.

Кроме того, Фицо порекомендовал тем, кто критикует его позицию, посмотреть на мемориал Славин в Братиславе, где расположены самые большие военные кладбища Словакии. По его словам, там можно найти похороненных молодых людей, которым было по 18–20 лет.

"Конечно, я не могу отрицать все то, что принесли солдаты Советского Союза, и обязательно нужно выражать им уважение", – добавил словацкий премьер.

Политик уже успел возложить к Могиле Неизвестного Солдата венок из алых гвоздик, который был украшен бело-сине-красными лентами. Несмотря на дождь, церемония прошла в Александровском саду у стен Кремля.

После этого Фицо вместе с делегацией почтил минутой молчания память воинов, погибших на фронтах сражений ВОВ. Церемония прошла при сопровождении Военного образцового оркестра почетного караула.

Ранее премьер Словакии выражал надежду, что встретиться с Владимиром Путиным во время визита в Москву по случаю Дня Победы. По словам Фицо, он планирует обсудить с российским лидером ситуацию на Украине и ее скорейшее урегулирование. Словацкий пример считает, что конфликт можно решить только дипломатическим путем.

