Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

08 мая, 18:28

Общество

Женщина в Испании госпитализирована с подозрением на хантавирус

Минздрав Испании подтвердил заражение хантавирусом женщины в Аликанте, сообщил госсекретарь министерства здравоохранения Испании Хавьер Падилья на пресс-конференции.

По его словам, двое человек, сидевших рядом с пассажиркой, позднее погибшей из-за заражения вирусом в Йоханнесбурге, направлялись в Испанию. Когда Минздрав связался с одной из них, та сообщила о сопоставимых с инфекцией симптомах: кашле и общем недомогании.

Речь идет об одной из пассажирок рейса, на который в Йоханнесбурге поднялась пациентка, ранее перевезенная с острова Святой Елены. Ее пытались отправить коммерческим рейсом из Йоханнесбурга в Амстердам, но после посадки в самолет ей стало хуже.

Тогда женщину сняли с рейса и отправили в больницу, где она умерла 25 апреля в отделении неотложной помощи. После этого были запущены международные протоколы по отслеживанию пассажиров, которые сидели в соседних рядах с умершей.

До этого сообщалось, что еще один пассажир круизного лайнера MV Hondius, эвакуированный в Нидерланды, заразился хантавирусом. Уточнялось, что ему оказывают всю необходимую помощь и обеспечивают уход.

Вспышка хантавируса произошла на круизном лайнере MV Hondius в начале мая. Как сообщали в ВОЗ, от инфекции погибли три человека, которые находились на борту. Информация о пострадавших россиянах не поступала.

При этом в настоящее время не существует одобренных вакцин и схем лечения от данного вируса. Главной мерой борьбы остается своевременная медицинская помощь.

