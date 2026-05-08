08 мая, 19:23Мэр Москвы
Собянин сообщил об отражении уже 106 атак БПЛА на подлете к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Еще один беспилотник был сбит на подлете к Москве силами противовоздушной обороны (ПВО), сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.
По словам градоначальника, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Таким образом, на подлете к городу сбито уже 106 дронов.
На этом фоне аэропорт Домодедово был переведен в ограниченный режим работы. Авиагавань принимала и отправляла рейсы по согласованию с соответствующими органами.
По данным Минобороны РФ, Вооруженные силы Украины нарушили режим прекращения огня 1 630 раз. Обстрелы продолжаются, несмотря на объявленное с 00:00 8 мая перемирие.