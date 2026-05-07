Врач Чернышова: купание после перегрева на солнце грозит сердечным приступом

Столичные пляжи начали готовить к купальному сезону, сообщили городские власти. Когда он начнется и как безопасно вести себя на солнце, расскажет Москва 24.
"Только окунуться"
Подготовка водоемов к открытию купального сезона началась в Москве, заявил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, водолазы Московской городской поисково-спасательной службы приступили к обследованию дна. Их задача – обнаружить и извлечь мусор и опасные предметы, скопившиеся в воде за осень и зиму.
Работы проходят в несколько этапов: сейчас специалисты убирают крупный бытовой и природный мусор, осматривают береговые линии, после чего последует повторная очистка водоемов. Еще одно обследование запланировано на середину купального сезона – в июле.
Бирюков также отметил, что безопасность на воде круглогодично обеспечивают более 500 сотрудников службы. Кроме того, в столице работают 26 поисково-спасательных станций, которые контролируют акваторию Москвы-реки и внутренние водоемы, подчеркнул он.
В свою очередь, ведущий специалист "Метеоновостей" Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая.
"По устоявшимся правилам в средней полосе России плавать можно только на следующий день после Троицыного дня (в 2026 году выпадает на 31 мая. – Прим. ред.). Скорее всего, так и произойдет", – предположила специалист.
Согласно прогнозу ведущего сотрудника Гидрометцентра РФ Марины Макаровой, метеорологическое лето придет в Московский регион после 26 мая. Она пояснила, что с этой даты среднесуточная температура воздуха начнет превышать 15 градусов и продолжит расти.
Ориентир на ощущения
Врач-терапевт Надежда Чернышова в разговоре с Москвой 24 напомнила, что купаться следует только в проверенных и разрешенных местах.
"Там безопасное дно (без острых металлических или стеклянных осколков, которыми можно поранить ногу и занести инфекцию), отсутствует застойная вода со скоплением вредоносных бактерий", – пояснила специалист.
С точки зрения здоровья начинать купальный сезон можно при комфортной внешней температуре. В этом плане все индивидуально: у людей разная чувствительность к холоду и степень закалки, напомнила врач.
"Если по субъективным ощущениям кажется, что уже можно, и пляж открыт – стоит начинать. Для первого раза рекомендую недолгое "тестовое" посещение длительностью не более двух часов", – добавила она.
Кроме того, при купании стоит опереться на субъективные ощущения "чуть прохладно", не дожидаясь сильного замерзания.
Предпочтительная минимальная температура воды также зависит от индивидуальных особенностей, обратила внимание эксперт.
"Некоторые зимой купаются и при 5 градусах. Но в среднем при 16–17 градусах уже можно находиться в воде", – добавила врач.
Также важно наносить солнцезащитные средства, находясь на пляже. По ее словам, многие забывают, что в воде плечи, лицо и шея особенно рискуют обгореть, так как свет отражается и сильнее воздействует на кожу. В связи с этим солнцезащитный крем нужно наносить после каждого купания, примерно раз в час, заключила Чернышова.