В Домодедово задержали дебошира, устроившего скандал на рейсе Москва – Омск

В столичном аэропорту Домодедово полиция задержала пассажира рейса Москва – Омск, который устроил дебош на борту прямо перед отлетом. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Отмечается, что экипаж самолета вызвал наряд, поскольку один из пассажиров громко и грубо высказывался, ругался матом, вызывающе себя вел и не реагировал на замечания.

Прибыв на стоянку для самолетов, правоохранители установили личность нарушителя. Им оказался уроженец Омска 1989 года рождения. На дебошира составили административный протокол о мелком хулиганстве. До полета мужчину не допустили.

Ранее самолет рейса Дубай – Москва совершил вынужденную посадку в Баку. Причиной стал нетрезвый дебошир. Мужчина оскорблял людей, провоцировал конфликты и не реагировал на замечания. Капитан воздушного судна распорядился применить средства сдерживания. После посадки нарушителя передали полиции.

