Пассажирка напала на сотрудницу "Уральских авиалиний" из-за выставленного штрафа

Фото: телеграм-канал "Авиаторщина"

Пассажирка рейса Калининград – Москва Виктория Селиванова напала на представительницу "Уральских авиалиний" и порезала ей палец после выставленного штрафа за превышение габаритов ручной клади. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

При регистрации выяснилось, что чемодан женщины не помещается в калибратор, в связи с чем ей предложили сдать его в багаж. На это Селиванова заявила, что переложит вещи из него в пакет и возьмет чемодан в салон самолета. Однако свой план пассажирка решила не воплощать в реальность.

"Когда уже во время посадки представительница увидела, что женщина собирается на борт с чемоданом, Виктории предложили оплатить штраф – 3,5 тысячи рублей. Та взбунтовалась, начала кричать на сотрудницу "Авиапартнера" и крыть ее матом", – рассказали в "Уральских авиалиниях".

Селивановой пригрозили полицией, но женщину это не испугало. После прибытия правоохранителей она набросилась на представительницу авиакомпании и начала вырывать у нее рулетку для замера. В этот момент сотрудница и получила порез.

Воспользовавшись отвлечением всех присутствующих, которые начали оказывать помощь пострадавшей, пассажирка переложила вещи в пакет и спешно отправилась на посадку в самолет. При этом чемодан она оставила своей знакомой – работнице торговой точки в стерильной зоне.

"С борта Викторию возвращать не стали, чтобы не задерживать рейс. Но заявление в полицию Ольга (пострадавшая представительница авиакомпании. – Прим. ред.) написала", – заключили в пресс-службе.

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