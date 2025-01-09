"Интерфакс": пассажир угрожал взорвать самолет при подлете к Москве

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Один из пассажиров рейса Нижнекамск – Москва на подлете к столице угрожал взорвать самолет, пишет "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы.

Предварительно установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Сначала он напал на соседку по креслу, а потом заявил о наличии у него взрывного устройства.

В экстренных службах подчеркнули, что после случившегося самолет успешно сел в аэропорту Шереметьево. В свою очередь, кинологи приступили к осмотру борта. В СМИ заявили, что злоумышленник уже задержан.

Ранее в столичном аэропорту Внуково задержали пассажира, устроившего дебош в самолете Ереван – Москва. Во время полета мужчина стал вести себя неадекватно и агрессивно реагировать на попытки экипажа его успокоить. Нарушителем оказался гражданин одной из республик дальнего зарубежья.

