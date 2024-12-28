"Известия": Минтранс РФ с марта 2025 г внедрит новую программу транспортной безопасности

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Минтранс РФ с марта 2025 года внедрит новую программу обеспечения безопасности на воздушном транспорте, экипажи будут обучать противодействию дебоширам и террористическим угрозам. Об этом со ссылкой на проект приказа министерства сообщает газета "Известия".

"Экипажи авиакомпаний и специалистов аэропортов обучат под новые угрозы транспортной безопасности. Минтранс с марта 2025 года внедрит новую программу в авиации", – указано в сообщении.

Так, предполагается, что специальные силы по защите авиации будут реформированы, а экипажи самолетов пройдут обучение по противодействию террористическим угрозам и авиадебоширам. Кроме того, будет создана единая информационная система для взаимодействия различных служб.

Данная программа должна приблизить российскую инфраструктуру к стандартам Международной организации гражданской авиации (ICAO) и способствовать улучшению рейтинга отечественной авиации.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" станет первой авиакомпанией в России, которая возьмет самолеты в "мокрый" лизинг. Для этого авиакомпания планирует эксплуатировать арендуемые дальнемагистральные самолеты. Предварительные договоренности об аренде трех широкофюзеляжных лайнеров Airbus A330 достигнуты с российским авиаперевозчиком iFLY.

В дальнейшем их будут задействовать для выполнения регулярных на направлениях из Москвы во Владивосток, Хабаровск и Петропавловск-Камчатский. "Мокрый" лизинг будет способствовать развитию гражданской авиации России, пояснил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.