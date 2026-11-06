Мусор и покрышки загорелись на открытой площадке в Очаково-Матвеевском

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мусор и автомобильные покрышки загорелись на открытой площадке в районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по столице.

По данным ведомства, возгорание произошло на Рябиновой улице в районе дома 53а, строения 1. Информация о причинах пожара и пострадавших уточняется.

Ранее кровля нежилого здания, где, по данным открытых источников, расположен ночной клуб, загорелась в городе Северске Томской области. Площадь возгорания, предварительно, составляла 300 квадратных метров.

На месте работали 12 единиц пожарной техники. В ведомстве добавили, что пострадавших нет, всех людей эвакуировали вовремя.