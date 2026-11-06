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Полиция в Киеве инкриминирует 14-летнему Алексею Пекуру, который, по словам его отца, был избит в тайной тюрьме под Киевом, нападение на полицейского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинского журналиста Ростислава Шапошникова.

По версии полиции, подросток напал на сотрудника в 16:00 по местному времени (17:00 по московскому). Отец мальчика утверждает, что в этот момент ребенок был в школе, а к дому, где устроили тайную тюрьму, он пришел только около 19:25 по местному времени (20:25 по московскому).

"Бучанское отделение полиции обвиняет мальчишку в нападении на полицейского, хотя в это время ребенок находился в школе", – передает Шапошников слова отца.

Тот же собеседник журналиста указал, что врач не поставил ребенку правильный диагноз и, по его выражению, "написал для отписки бог знает что". Отец подчеркнул, что его сына выставляют нападавшим на полицейского, "хотя все видели", к какому состоянию его привели глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и те, кто якобы заботился о подростке.

Ранее появилась информация об удержании порядка 40 человек в подвале дома в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области. Местные жители попытались прорваться к зданию, но против них применили слезоточивый газ.

После огласки ситуации медики вывезли четырех человек со следами побоев. Ими оказались военные, задержанные за самовольное оставление части. Остальные в здании были военнослужащими Нацгвардии.

В ООН выступили с призывом исследовать всю информацию о жестоком обращении с военными на Украине. Представитель УВКПЧ ООН Шабиа Манту пояснила, что любые заявления о злоупотреблениях, в том числе в отношении военнослужащих или лиц, призванных на обязательную военную службу, нужно расследовать полно и беспристрастно.

