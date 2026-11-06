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06 ноября, 21:14

Происшествия

Платный участок Ленинградского шоссе временно сделали бесплатным из-за обрушения перехода

Фото: Москва 24

Проезд по платному участку Ленинградского шоссе в Подмосковье временно сделали бесплатным из-за ДТП с грузовиком, в результате которого трассу М-10 "Россия" в районе Солнечногорска полностью перекрыл обрушившийся надземный пешеходный переход. Об этом сообщил мэр Солнечногорска Константин Михальков в MAX.

На месте работают правоохранители, дорожные и оперативные службы, задействованы два автокрана.

"Транспорт со стороны Москвы перенаправляют с разворотом обратно в сторону Москвы, затор на этом направлении уже удалось ликвидировать. Для транспорта со стороны Солнечногорска организован проезд через платный участок трассы и Пятницкое шоссе. Также движение направляют через Обухово", – объяснил Михальков.

По его словам, местная администрация приняла решение о предоставлении бесплатного проезда по платной дороге совместно с "Автодором".

Авария произошла вечером 6 ноября в районе деревни Пешки. Самосвал с поднятым кузовом задел надземный пешеходный мост. Из-за этого мост сорвался с опор и упал на Ленинградское шоссе.

В подмосковном главке МВД сообщили, что водитель самосвала погиб на месте – по информации СМИ, его зажало под рухнувшей конструкцией.

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