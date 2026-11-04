РИА Новости: четыре человека погибли в ДТП с грузовиком на трассе в Пермском крае

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Четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля и грузовика на трассе в Пермском крае. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.

Авария произошла на 35-м километре дороги Кукуштан – Оса – Чайковский в Кунгурском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Geely выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с КамАЗом.

"Погибли 4 человека, находившихся в легковом автомобиле. Водитель КамАЗа не пострадал", – рассказали в экстренных службах региона.

В ГУ МВД России по Прикамью уточнили, что, предварительно, виновником лобового столкновения мог стать водитель легковушки. Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Кунгурский городской прокурор контролирует установление обстоятельств ДТП. На месте происшествия работают правоохранители. По информации ГУ МЧС по Пермскому краю, к ликвидации последствий привлечены 26 человек и 8 единиц техники.

Ранее в подмосковной Балашихе легковой автомобиль столкнулся с припаркованным грузовиком. Погиб пассажир легкового автомобиля в возрасте 36 лет. 42-летнего водителя легкового автомобиля доставили в больницу.

