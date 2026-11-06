Ограничения на полеты сняты в аэропорту Домодедово

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Ограничения на прием и выпуск авиарейсов отменены в московском аэропорту Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В настоящий момент воздушная гавань возвращается в штатному режиму работы и восстанавливает график полетов.

Временные ограничения были введены в Домодедово в ночь на 6 ноября. Аэропорт не принимал и не отправлял рейсы в рамках мер для обеспечения безопасности полетов.

Ранее Минтранс РФ запросил у авиакомпаний и Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) позицию по упрощению возврата средств за билеты при отмене регулярного рейса. Ведомство также попросило перевозчиков описать, какие действия должен совершить пассажир для получения денег при вынужденном возврате по действующим правилам.