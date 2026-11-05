Перенаправленный на авиабазу в Нормандии пассажирский самолет совершил безопасную посадку

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Пассажирский самолет Airbus A320 авиакомпании Aer Lingus, выполнявший рейс EI402 из Дублина в Рим, безопасно приземлился на авиабазе Эвре в Нормандии. Об этом сообщили в авиакомпании.

На борту находились 151 пассажир и шесть членов экипажа. В пресс-службе перевозчика заявили, что сделают все возможное, чтобы как можно скорее доставить пассажиров в конечный пункт назначения.

Самолет Airbus A320, летевший рейсом Дублин – Рим, перенаправили на авиабазу Эвре в Нормандии 5 ноября. Причиной перенаправления стало сообщение о минировании.



До этого самолет авиакомпании easyJet, следовавший из Амстердама в Эдинбург, передал аварийный сигнал над Великобританией и изменил направление. Перед этим воздушное судно сделало несколько кругов над Эдинбургом. В конечном счете лайнер приземлился в аэропорту Гатвик в Лондоне.

