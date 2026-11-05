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05 ноября, 18:56

Происшествия

В Курганской области осудили отца и дочь за производство и продажу детской порнографии

Фото: MAX/"Следком Курган"

Суд в Курганской области приговорил к 22 годам колонии строгого режима 50-летнего мужчину, который снимал детское порно и занимался его продажей вместе со своей 28-летней дочерью. Об этом сообщили в управлении СК РФ по Курганской области.

Отмечается, что в 2020 году мужчина создал несколько чатов и каналов в социальных сетях и мессенджерах, через которые за деньги распространял порнографические материалы с несовершеннолетними. Его дочь занималась администрированием этих площадок, ее осудили на четыре года колонии общего режима за соучастие.

Кроме того, на протяжении нескольких лет мужчина снимал порнографические фото и видео с двумя знакомыми малолетними девочками и совершал в отношении них действия сексуального характера.

Помимо лишения свободы, мужчине запретили на 20 лет заниматься деятельностью, связанной с обучением, воспитанием и обеспечением безопасности несовершеннолетних. Также ему назначили ограничение свободы на два года. Отец и дочь полностью признали вину.

В СК отметили, что в ходе расследования установили более 50 человек из разных регионов, причастных к преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних и обороту порнографических материалов с их участием. Материалы в отношении этих лиц передали по территориальности в следственные управления субъектов России.

Ранее в Рязанской области осудили мужчину, который заманивал детей в сарай на собственном участке и подвергал их сексуальному насилию. Суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима, а также обязал выплатить потерпевшим 1,8 миллиона рублей компенсации.

По данным следствия, сарай мужчина построил в 2023 году и с июля того же года по август 2024-го приводил туда детей под разными предлогами. Жертвами стали шесть несовершеннолетних.

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