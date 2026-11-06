Обвиняемые в гибели подростков в сауне в Кузбассе получили от 9 до 9,5 года колонии

Фото: МАХ/"Прокуратура Кемеровской области-Кузбасса"

Суд признал виновными 3 жителей Кемеровской области в оказании небезопасных услуг, которые привели к гибели 5 несовершеннолетних при пожаре в сауне. Об этом сообщили в СК России по Кемеровской области – Кузбассу.

Инстанция осудила фигурантов по статье 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть 2 и более лиц.

Индивидуальный предприниматель приговорен к 9 годам 6 месяцам лишения свободы, руководитель заведения – к 9 годам 4 месяцам, а администратор сауны – к 9 годам. Все они будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Трагедия произошла 31 января 2026 года. Предприниматель вместе с братом незаконно организовал сауну в помещении на улице Кубанской в Прокопьевске. При этом были грубо нарушены требования пожарной безопасности – объект не оборудовали средствами пожаротушения и доступными эвакуационными выходами.

Администратор, зная о нарушениях, пустила в сауну 6 несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Подростков она оставила одних, температурный режим не контролировала и дважды добавила в топку печи дрова и уголь, увеличив интенсивность горения.

Затем в здании начался пожар. Одной девушке удалось спастись, но еще 5 посетителей в возрасте от 15 до 17 лет погибли от отравления угарным газом. Эвакуироваться они не смогли из-за быстрого распространения огня и продуктов горения.

