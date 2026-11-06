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06 ноября, 12:14

Политика

Кличко призвал жителей Киева самостоятельно готовиться к тяжелым сценариям этой зимой

Фото: ТАСС/Zuma/M.GrÃƒÂ¤NzdÃƒÂ¶Rfer

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы самостоятельно подготовиться к возможным перебоям в работе городских систем жизнеобеспечения зимой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его интервью украинским СМИ.

По словам Кличко, городские власти должны просчитать различные варианты развития событий, в том числе наиболее тяжелый. Он подчеркнул, что киевлянам также следует заранее подумать о том, как действовать в случае ухудшения ситуации.

Вместе с тем Кличко указал, что стабильная работа систем жизнеобеспечения Киева зимой находится "под большим вопросом". В свою очередь директор Центра исследований энергетики Украины Александр Харченко заявлял, что собственная генерация электроэнергии в городе уничтожена и не подлежит полному восстановлению.

Ранее Кличко уже призывал жителей временно переехать к родственникам в другие города из-за проблем с городской инфраструктурой. СМИ также сообщали о недовольстве киевлян подготовкой столицы Украины к зиме на фоне частых отключений электричества и изношенных сетей.

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