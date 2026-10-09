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01:36

Политика

Жителей Киева призвали уехать из города на зиму

Фото: ТАСС/AP/Andrew Kravchenko

Мэр Киева Виталий Кличко рекомендовал жителям украинской столицы, у которых есть друзья или родственники за пределами города, временно переехать к ним на фоне проблем с инфраструктурой. Его слова приводит агентство AFP.

Вместе с тем мэр Киева подчеркнул, что не намерен объявлять полную эвакуацию, несмотря на то, что кризис с водоснабжением может усилиться. По его утверждению, город перешел в "режим выживания" перед зимой.

Ранее сообщалось, что Киев частично остался без электричества и водоснабжения. По словам Кличко, перебои с водой наблюдались на правом берегу города. Журналисты писали, свет и вода пропали в Киеве после одного из взрывов.

Позже в Киеве также был временно прекращен прием сточных вод в канализационные сети города. Сбой в работе канализации влияет на функционирование систем водоотвода и водоснабжения. Сроки возобновления работы неизвестны.

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