Фото: ТАСС/Вадим Тараканов (Семен Слепаков признан иноагентом в РФ)

Суд в Москве признал комика Семена Слепакова (признан в РФ иноагентом) виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента и назначил ему административный штраф. Об этом сообщила пресс-служба Мосгорсуда.

Речь идет о части 2 статьи 19.34 КоАП России, которая устанавливает ответственность за нарушение иноагентом установленного порядка представления в уполномоченный орган предусмотренных законодательством сведений. Размер штрафа для Слепакова составил 45 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в отношении комика началась процедура принудительного взыскания задолженности по административным штрафам. Согласно судебным материалам, с учетом исполнительского сбора сумма долга составляет 61 330 рублей.

До этого суд заочно приговорил Слепакова 400 часам обязательных работ по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.