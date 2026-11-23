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В старой части Москвы борщевика больше нет, растение осталось лишь на территории ТиНАО, сообщил первый заместитель руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды города Юрий Пудов.

Заявление прозвучало на заседании комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике, где рассматривают проект городского бюджета на 2027–2029 годы. Тему борщевика подняли в ходе ответов на вопросы депутатов.

Пудов заявил, что на территории Москвы в старых границах борщевик отсутствует, а состояние земель поддерживается в надлежащем виде. При этом в ТиНАО власти знают, на каких бесхозных участках растет растение, и совместно с префектурами и другими балансодержателями намерены принять меры для решения проблемы.

Он также отметил, что у балансодержателей есть средства на содержание подведомственных территорий, в том числе на борьбу с инвазивными растениями. Мониторинг распространения таких видов осуществляет департамент природопользования. Специалисты анализируют данные дистанционного зондирования и сведения СОФАП, учитывают обращения жителей и организаций, а также проводят регулярные рейды.

Ранее российские ученые создали сорбент на основе целлюлозы, полученной из стеблей борщевика Сосновского. Исследователи установили, что материал эффективно удаляет из воды атомы урана-238 и препятствует их повторному высвобождению.

По предположению ученых, такие свойства объясняются высокой пористостью сорбента и большой площадью поверхности целлюлозы, извлеченной из растения. В перспективе эту особенность можно будет использовать для полезной утилизации зарослей опасного сорняка.

