Фото: МАХ/"Будни Джанелидзе"

Врачи НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе в Санкт-Петербурге избавили 48-летнюю женщину от организованного тромба, который тянулся от правой почечной вены через нижнюю полую вену до правого предсердия. Об этом сообщила пресс-служба института.

Пациентка поступила в учреждение в октябре в плановом порядке с распространенным тромбозом. Она вела обычный образ жизни, каждый год проходила положенные по возрасту обследования и не жаловалась на самочувствие, хотя ее вес значительно превышал норму.

Тромб заметил врач ультразвуковой диагностики во время периодического осмотра у гинеколога в одной из клиник Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова (ВМА). Диагноз подтвердили компьютерной томографией с контрастированием: крупное образование прорастало из почечной вены в нижнюю полую с распространением на правое предсердие.

В институте назвали такой случай редким и хирургически очень сложным. Хирурги ВМА обратились к заведующему кардиохирургическим отделением НИИ Демису Граматикову с просьбой провести симультанную операцию: требовалась помощь кардиохирургов, а опыт удаления подобных тромбов у специалистов института уже был.

По решению директора института профессора Вадима Мануковского вмешательство прошло на базе НИИ с участием врачей обоих учреждений. В мультидисциплинарную команду вошли кардиохирург Граматиков, сердечно-сосудистый хирург отделения сосудистой хирургии института Игорь Хомчук, а также внештатные специалисты ВМА – начальник кафедры военно-морской хирургии Дмитрий Суров, торакальный хирург высшей категории Михаил Коржук и клинический ординатор Ренат Акбашев.

Операция шла под комбинированным эндотрахеальным наркозом. К работе привлекли три бригады – общих, сосудистых и кардиохирургов, которые действовали последовательно.

Сначала общие хирурги выполнили циторедуктивное вмешательство – максимально удалили распространение патологического процесса. Затем сосудистый хирург и кардиохирург извлекли тромб из сердца и из нижней полой вены, причем целиком – от основания правого предсердия. После этого общие хирурги вернулись в операционную, чтобы завершить работу.

Сложное вмешательство длилось более пяти часов, все хирурги оставались в операционной и следили за ходом работы коллег. Извлеченный тромб оказался организованным: из рыхлого сгустка такие образования со временем превращаются в плотную фиброзную массу, прочно сросшуюся со стенкой сосуда. Его длина составила около 15 сантиметров, диаметр – 2–3 сантиметра.

С фиброзированным тромбом кардиохирургу сложнее: это не просто удаление сгустка, а тонкая диссекция внутри магистрального сосуда, где ошибка грозит массивным кровотечением или эмболией.

Вмешательство прошло успешно. Несколько дней пациентка провела в палате интенсивной терапии, в настоящее время она проходит лечение в одном из отделений НИИ.

Ранее медики в Новосибирске спасли от опасной аритмии 10-летнюю жительницу Суздаля, сердце которой было покрыто множеством швов. Ребенок мучился от головокружений и одышки, а лекарства заболеванию уже не помогали. Проблему решила классическая аблация, которая позволила прицельно устранить источник экстрасистолии.