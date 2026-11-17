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Врачи Балаковской городской клинической больницы в Саратовской области спасли пациента с повторным ножевым ранением сердца. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.

Мужчину с ранением груди привезла бригада скорой помощи. Пульс у него был едва уловим, а давление не определялось, поэтому пациента сразу отправили в операционную.

Во время вмешательства хирурги обнаружили дефект в миокарде: кровь скопилась в околосердечной сумке и сдавливала сердце, что могло привести к его остановке. Кровотечение остановили с помощью урологического катетера с раздувающимся мешочком, после чего на пульсирующее сердце наложили шов.

Изучив медицинскую карту, врачи узнали, что мужчина получил ранение сердца уже во второй раз – первый подобный случай произошел в 2014 году. Сформировавшиеся после первой операции спайки и рубцы ограничили полость, что способствовало временному гемостазу. Именно этот выигранный запас времени позволил врачам спасти ему жизнь.

"По сути – третий день рождения", – отметили в публикации.

Сейчас пациент в сознании, самостоятельно питается и идет на поправку. Впереди у него реабилитация.

Ранее военные медики прооперировали российского бойца, которому осколок FPV-дрона прошел через сердце. Врач рассказал о множественном осколочном ранении грудной и брюшной полости, из-за которого были повреждены оба желудочка, межжелудочковая перегородка, кишечник и почка.

