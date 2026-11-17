Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Комплексный ремонт 42 улиц провели в Южном административном округе столицы. Общая площадь обновленных пространств составила порядка 1,7 миллиона квадратных метров, сообщил комплекс городского хозяйства Москвы.

По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, ключевая задача таких работ – создать для водителей и пешеходов комфортные и безопасные условия, а также организовать удобные маршруты к жилым кварталам, транспортным и социально значимым объектам.

В частности, в порядок привели одну из главных магистралей района Царицыно – Бакинскую улицу. Там обновили более 50 тысяч квадратных метров асфальта на проезжей части и тротуарах, а на нерегулируемых пешеходных переходах смонтировали контрастное освещение.

На улице Красного маяка в районе Чертаново Центральное заменили свыше 117 тысяч квадратных метров дорожного и тротуарного покрытия. Также ремонт прошел в Харьковском и Востряковском проездах, на улице Садовники, улице Академика Миллионщикова и ряде других.

Завершающим этапом стало озеленение: на обновленных территориях разбили газоны. Как уточнили в комплексе, при выборе объектов для комплексного ремонта учитывают межремонтные сроки, состояние дорожного полотна, интенсивность движения и близость значимых объектов.

Ранее Сергей Собянин подвел итоги благоустройства в Южном административном округе Москвы. В 2025 году там выполнили пять крупных проектов благоустройства, а в текущем году привели в порядок квартал в районе Нагатинский Затон.