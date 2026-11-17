Фото: MAX/"Московская медицина"

В перинатальном отделении Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка" выходили новорожденную весом 330 граммов – это самый маленький вес среди недоношенных детей за последние пять лет. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, столичные врачи успешно выхаживают 99% новорожденных с низкой массой тела, а возможности помощи самым уязвимым пациентам продолжают расширяться.

"За четыре месяца благодаря работе врачей и активному участию мамы малышка набрала вес до 2 тысяч 20 граммов и смогла отправиться домой", – рассказала Ракова.

Девочка появилась на свет с ростом 25 сантиметров в результате экстренного кесарева сечения: причиной преждевременных родов стала тяжелая преэклампсия у матери, а решение об операции врачи приняли на консилиуме. Новорожденную сразу поместили в высокотехнологичный бокс и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

В стационаре она провела чуть больше четырех месяцев: сначала в реанимации, затем в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей. Сейчас за ее развитием следят специалисты центра ранней помощи "Коммунарки".

Как отметила Ракова, задача медиков – не только спасти жизнь ребенка, но и обеспечить его дальнейшее развитие. Для этого запустили проект "Ранняя помощь" – программу на стыке здравоохранения, социальной защиты и образования для детей, родившихся раньше срока или перенесших критические состояния в первые дни жизни. Сейчас специалисты четырех медицинских центров проекта сопровождают около 4 тысяч малышей.

В эти центры из родильных домов и перинатальных центров направляют семьи с детьми, родившимися раньше срока или с низкой массой тела либо перенесшими критическое состояние при рождении. Проект "Ранняя помощь" запустили в 2025 году в пилотном формате. "Коммунарка" – один из четырех центров, работающих в Москве по этой программе.

Ранее сообщалось, что с начала 2026 года в Москве родились 20 детей с массой тела менее 500 граммов. Всего за этот период в столице появились на свет более 700 малышей весом менее 1,5 килограмма. Для их выхаживания в перинатальных центрах работают команды неонатологов, реаниматологов и других специалистов.

