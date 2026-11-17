Фото: x.com/Policie ČR

В центре чешской столицы Праге столкнулись два пассажирских поезда, в результате чего несколько человек получили ранения. Об этом сообщил новостной портал Idnes.

Местом столкновения стал железнодорожный перегон рядом с Главным вокзалом. Согласно публикации, оба поезда в одно время двинулись по одной колее друг другу навстречу.

Точное количество пострадавших пока не установлено. На место направили четыре бригады скорой медицинской помощи и спасателей.

Ранее в центральной части Испании столкнулись два поезда. В результате аварии погибли 68 человек.

По данным СМИ, причиной катастрофы могла стать ошибка оператора железнодорожной сети на фоне сбоя системы безопасности. Из-за неполадок движение остановили, однако переход на ручное управление мог привести к его возобновлению. При этом работник, ремонтировавший систему, не предупредил об опасном сближении поездов.

